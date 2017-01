CALENDÁRIO 2017 Torneio define 'Rei e Rainha' do beach tennis em Mato Grosso do Sul

A Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul definiu o calendário 2017. Neste ano, os campeões do Circuito Estadual serão definidos em seis etapas, uma a mais que em 2016. Antes do circuito, haverá a disputa do Rei e Rainha da Praia, no dia 4 de fevereiro, na praça esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. O torneio reunirá os 48 melhores competidores da temporada passada - sendo os 16 melhores das classes A e B, além da categoria Iniciante.

Vencedor em todas as etapas da Classe A, Jailson Paz chega como um dos favoritos à coroa de “rei” nas quadras de areia em MS. Na temporada 2016, ele faturou o título jogando com três parceiros diferentes: Rosinaldo Ferreira e Tiago Santos, em duas etapas; e Leonardo Martins, em uma edição do circuito.

Apesar da ótima fase, o multi-campeão Jailson prefere deixar o favoritismo para fora das quadras. “Lá dentro é outra história, depende também do parceiro. No ano passado perdi a final do Rei e Rainha com um parceiro que jogava bem, mas na hora da decisão não rendeu o suficiente”, analisa o paulista erradicado em Campo Grande.

Pela regra do torneio, os oito melhores atletas de cada classe serão divididos em dois grupos com quatro competidores que jogam entre si. O melhor de cada grupo decide o título em partida única, tendo como parceiro um dos adversários que enfrentou no próprio grupo - a escolha do parceiro é feita pelo próprio finalista.

Na elite feminina, Eva Regina e Raissa Caroline foram as campeãs no circuito em 2016. Agora, as parceiras que jogaram todas as etapas juntas vão em busca do título individual. “Todos atletas estão aguardando muito. É sempre bom disputar o Rei e Rainha, será muito equilibrado”, ressalta Eva.

Em sua segunda edição, o Rei e Rainha da Praia tem os atuais campeões: Rosinaldo Ferreira e Naiady Ortega (na Classe A). Leonardo Correa e Ana Costa (Classe B); e Cláudio Paddock e Ana Picolini (Iniciante). A partir deste ano, as edições do torneio serão realizadas sempre em dezembro, fechando o calendário.

CIRCUITO 2017

Com o calendário definido, o Circuito Estadual terá a primeira etapa no dia 10 de março, em Campo Grande. A idéia é levar a competição também para o interior. Assim, duas das seis etapas serão nos municípios de Três Lagoas e Bonito, que receberá a última edição do circuito (em 9 de dezembro).

O beach tênnis é aberto ao público e praticado em duas praças públicas na Capital, todas as segundas, terças e quartas-feiras. Quem quiser conhecer a modalidade pode procurar pessoalmente os organizadores no Belmar Fidalgo, às 17h (MS) ou no Elias Gadia, às 18h.