VASCO Torcida do Vasco se irrita com atacante acima do peso

Com treinos completamente fechados, o torcedor do Vasco se acostumou a aguardar os materiais multimídia oficiais do clube para se informar sobre a preparação neste início de 2017. E o que mais tem chamado a atenção dos cruzmaltinos não são os reforços para a temporada ou os testes que o técnico Cristóvão Borges faz na equipe, mas sim a forma física do atacante Thalles.

A cada sessão de fotos ou compacto de imagens dos treinos, alguns ângulos evidenciam os quilos a mais do jovem que frequentemente encara problemas com a balança. Na última semana, no entanto, a situação viralizou nas redes sociais. E os torcedores vascaínos não perdoaram.

Incomodados com a forma longe do ideal de Thalles, muitos tratavam a situação como inadmissível e pediam, inclusive, sua saída do clube de São Januário. A revolta tomou conta dos vascaínos em redes sociais, especialmente no último final de semana.

Procurados pela reportagem, integrantes da comissão técnica do Vasco reconheceram os quilos extras de Thalles, mas não deram mais detalhes sobre o peso. Alguns, inclusive, o defenderam e disseram que o atacante vem mostrando bom desempenho nos primeiros treinos do ano.

Em 2016, o jogador terminou a temporada em alta. Questionado durante boa parte do ano, acabou sendo decisivo na reta final da série B e se tornou peça fundamental para o retorno à elite do futebol brasileiro.

Ainda assim, Thalles não é uma unanimidade. Nas diversas movimentações que a diretoria faz no mercado de contratações, o ataque é sempre visto como um setor a se reforçar. O Vasco já contratou Muriqui e aguarda a liberação de Luís Fabiano na China para aumentar as opções ofensivas do técnico Cristóvão Borges.