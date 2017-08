FUTEBOL Torcida do Palmeiras promete mosaico gigante que cobrirá todo o estádio

O Palmeiras terá uma festa em clima de final para encarar o Barcelona-EQU nas oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (9). A Mancha Verde, principal organizada do time, promete um mosaico gigante que cobrirá todo o estádio. Eles guardam o conteúdo da homenagem a sete chaves.

Além disso, todas as arquibancadas receberão faixas nas cores verde, branca e vermelha, a exemplo do que acontecia nos jogos importantes no antigo Palestra Itália. Para poder levar todo o material ao estádio, os membros da organizada passaram a noite na quadra na confecção das alegorias.

Até mesmo os fogos de artifício que liberam papéis chegaram a ser cogitados, mas há a chance de que esses itens sejam barrados. Para que tudo esteja funcionando na hora em que a bola rolar, as organizadas pedem que os torcedores entrem no estádio às 20h. O jogo começa 21h45.

Toda a festa precisou da autorização da Polícia Militar, do Palmeiras e do Allianz Parque. Vale lembrar que, na última terça-feira (1º), as organizadas assinaram um pacto com o Ministério Público que liberaria a volta de bandeirões e instrumentos aos estádios com o bom comportamento como condição.

No último domingo, as organizadas fizeram a reestreia das festas nos estádios diante do Atlético-PR, com a entrada de bandeirões e instrumentos.

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 no jogo de ida e precisará vencer por dois gols de diferença para avançar. A torcida promete lotar o estádio e já compraram mais de 36 mil ingressos segundo a parcial da última segunda-feira.