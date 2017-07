Liberado Torcida do Palmeiras cobra explicações sobre afastamento de Felipe Melo O jogador havia sido afastado na sexta-feira sem maiores explicações

A torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, está cobrando explicações do técnico Cuca e da diretoria do clube, sobre o afastamento do volante Felipe Melo. Ontem, o técnico anunciou que o volante não joga mais em seu time. A declaração foi feita ao fim da coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Avaí 2 a 0, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.



“Em uma conversa aberta, eu antecipei os problemas e o deixei à vontade para seguir a carreira, a vida dele que vai ser brilhante”, disse Cuca. “A decisão foi tomada em conjunto com o Alexandre Mattos e com o presidente.”



Felipe Melo chegou ao Palmeiras em janeiro de 2017, após deixar a Inter de Milão, da Itália. O jogador foi titular sob o comando de Eduardo Baptista, mas, com Cuca, ficou algumas vezes na reserva. Uma lesão na coxa e uma fratura na mão também prejudicaram a sequência do atleta de 34 anos com o treinador. O jogador havia sido afastado na sexta-feira sem maiores explicações. Após o comunicado de afastamento, a torcida organizada declarou que recebia a notícia com “estranheza” e que deseja esclarecimentos mais detalhados.