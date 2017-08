PSG Torcedores fazem fila de 300 metros por camisa de Neymar em Paris

No dia seguinte à contratação, a febre Neymar chegou a Paris. Torcedores formaram filas de 300 metros para comprar a camisa oficial com o número 10 e o nome do brasileiro às costas.

Às 11h30 desta sexta (6h30 de Brasília), a fila na loja da Champs-Élysées, a rua mais famosa de Paris, tinha cerca de 400 pessoas. O primeiro torcedor a entrar na local chegou às 7h. A abertura estava marcada para às 10h, mas aconteceu com 30 minutos de atraso. Funcionários do clube faziam trabalho de decoração com imagens do jogador.



Empolgado pela contratação, a torcida deu pouca atenção ao valor cobrado pela camisa: 155 euros (R$ 574). Antes da confirmação da chegada do jogador brasileiro, a venda era por 115.



Em todas as lojas oficiais do clube em Paris, a mesma coisa aconteceu. No estádio Parque dos Príncipes, onde ocorreu a entrevista coletiva de Neymar, torcedores se aglomeravam esperando a chegada do jogador.



Neymar saiu de Barcelona na manhã desta sexta (4) e chegou a Paris ao meio-dia (7h de Brasília). Foi para o hotel Le Royal Monceau, próximo ao Arco do Triunfo, onde cerca de 200 torcedores e repórteres o esperavam.



A contratação foi fechada na quinta (3), quando o Barcelona aceitou o depósito de 222 milhões de euros (R$ 824 milhões) da multa rescisória do atacante. A compra feita pelo PSG é a mais cara da história do futebol.