Homenagem Fluminense Torcedor apaixonado pelo Fluminense recebe homenagem no Maracanã No jogo realizado no estádio dia 29, os torcedores fizeram um minuto de silêncio a Ricardo Wagner

No último domingo (29), a torcida organizada Explosão Tricolor, uma das mais tradicionais do Fluminense, prestou uma homenagem a um ex-atleta do time e morador de Campo Grande há mais de 30 anos. Trata-se de Ricardo Wagner Pedrosa Machado que faleceu em 19 de outubro, vitima de complicações decorrentes de um câncer no figado.

Como forma de homenagear o pai, o médico Thiago José Maksoud Machado entrou em contato com a coordenação da torcida e solicitou uma homenagem ao mais apaixonado torcedor que conheceu, afirma.

“Meu pai foi atleta do Fluminense, fez parte do time de Water Polo durante toda década de 70. Começou a nadar ainda menino nas Laranjeiras por recomendação médica, em função de uma bronquite e tornou-se campeão brasileiro em várias temporadas. Mas nada disso orgulhava ele mais do que o simples fato de ter defendido as Três Cores que Traduzem Tradição”, detalha.

No portal da Explosão Tricolor, o grupo publicou na íntegra o texto de Thiago e ressaltou o orgulho de terem sido escolhidos para divulgar um pouco da história de um verdadeiro torcedor que deixará tantas saudades à sua família.

Ao final do texto, Thiago deixa o último recado: “Não sei como vai ser subir a rampa do maior do mundo sem você! Mas hoje estarei lá! E peço a todos vocês Tricolores que estarão lá, que quando respeitarem um minuto de silêncio em nome de meu pai, Ricardo Wagner Pedrosa Machado, vocês todos respeitem, respeitem por um cara que como eu e você sempre se orgulhou de dizer “Sou Tricolor de Coração”! E orem em silêncio para que ele receba a paz! Obrigado meu pai por me fazer Tricolor! Te amo! E a cada gol do Fluminense, eu sei que você estará comigo!”, finalizou.