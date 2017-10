Olimpíadas 2020 Tóquio lança relógio e inicia contagem de 1000 dias para a Olimpíada

28 OUT 2017

A três anos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a cidade japonesa lançou neste sábado (28) o famoso relógio de contagem de dias para a competição começar. O objeto marca 1000 dias para a Olimpíada de 2020.

A cerimônia de contagem de tempo para os jogos contou com a presença de autoridades japonesas.

"Os Jogos têm o poder de trazer sonhos e cultivar uma sociedade de paz. O sucesso de Tóquio 2020 é necessário para o esporte poder contribuir para um mundo cheio de paz", disse o presidente do comitê olímpico japonês Tsunekazu Takeda durante o evento.

A cerimônia ainda contou com demonstrações de alguns dos novos esportes que estarão na Olimpíada como o basquete 3x3.

Segundo as agências internacionais, 15 mil pessoas participaram do evento de "revelação" do relógio olímpico.