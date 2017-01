EX-TREINADOR Tite lamenta morte de Carlos Alberto Silva: 'Aprendi muito com ele'

O treinador da seleção brasileira, Tite, lamentou em comunicado publicado no site da CBF o falecimento nesta sexta-feira (20) de Carlos Alberto Silva, comandante da conquista do Guarani do Campeonato Brasileiro de 1978, até hoje o único na história do clube.

"Em um momento triste como esse, primeiro deixo minha solidariedade à família deste homem, pelo qual tenho profundo respeito e admiração pela trajetória construída", afirmou.

Quando jogador, Tite foi treinado Carlos Alberto Silva no Guarani e exaltou os ensinamentos do professor.

"Em minha história como atleta, no Guarani, e também como técnico, tive o prazer do convívio com um grande ser humano e de poder aprender muito com seus ensinamentos. Ficam a saudade, a admiração e o sincero desejo de luz, fé e força para a família", finaliza Tite no comunicado.

A CBF também publicou nota de pesar em seu site oficial. Nela, afirmou que Carlos Alberto Silva foi um "inspirador de gerações" e lembrou sua passagem pela seleção brasileira e grandes clubes do Brasil e do mundo.

"Profissional inspirador de gerações, Carlos Alberto fez história em seus trabalhos por dezenas de clubes brasileiros e pelo selecionado nacional, que dirigiu em 46 partidas. Lançou na seleção jogadores como Taffarel, Jorginho, Raí, entre outros, que depois formariam a base tetracampeã do Mundo", diz o comunicado da CBF.

"Ganhou fama nacional ao conquistar o título brasileiro de 1978, com o Guarani de Campinas. Também foi campeão paulista, pelo São Paulo, mineiro, pelo Atlético Mineiro, e pernambucano, pelo Santa Cruz. No exterior, ganhou campeonatos nacionais em Portugal, com o Porto, e no Japão, com o Yomiuri Kawasaki."

Carlos Alberto Silva passou por uma cirurgia no coração no fim de 2016 e estava em casa ainda em fase de recuperação. O ex-treinador teria ido dormir normalmente na última quinta (19) e não acordou nesta manhã. A causa da morte, aos 77 anos, ainda não foi divulgada.

Seu velório acontecerá a partir das 19 horas desta sexta-feira no Parque da Colina, em Belo Horizonte. O enterro está previsto para 11 horas de sábado no mesmo local.