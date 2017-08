entre titulares Tite diz que Alisson larga na frente

na disputa entre goleiros para a Copa

Classificado para a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira vê no gol a posição com mais nomes cogitados para figurarem na lista para o Mundial.

Em entrevista ao "Esporte Espetacular", o técnico Tite afirmou que Alisson, atualmente na Roma e constantemente titular do Brasil, está com "um pezinho na frente" da concorrência.

"A disputa está em aberto. Mas ele (Alisson) tem um pezinho mais na frente. Ele participou de uma sequência de todos os jogos com a gente e foi bem. Agora também terá uma sequência de jogos na Roma", explicou.

Além de Alisson, Tite já convocou nomes como Weverton (Atlético-PR), Alex Muralha e Diego Alves (Flamengo) e Ederson (Benfica). Outros goleiros cogitados para uma chance na seleção são Cássio (Corinthians) e Vanderlei (Santos), destaques da atual edição do Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista, Tite também falou sobre os motivos de convocar Diego Souza, do Sport, e o comparou com as principais estrelas da seleção. "(Ele concorre) diretamente como Firmino. O Diego tem uma capacidade de pensamento semelhante à de Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus".

O próximo compromisso da seleção brasileira será no final deste mês. No dia 31, os comandados de Tite receberão o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.