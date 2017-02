Épico Time chega atrasado, joga com camisa da seleção argentina, vence e segue na Libertadores

Na madrugada de terça para quarta-feira, o modesto Atlético Tucumán-ARG, que teve diversos problemas com seu voo e chegou atrasado além do permitido para enfrentar o favorito El Nacional-EQU, em Quito, venceu por 1 a 0, em pleno Estádio Olímpico Atahualpa lotado, e se classificou para a 3ª fase preliminar da competição continental.

Curiosamente, os atletas do Tucumán conseguiram chegar à tempo, mas os uniformes não. Por isso, a equipe atuou com uniformes emprestados da seleção argentina sub-20, que tem as mesmas cores do clube do norte do país.

Mesmo com todos os problemas, os Albicelestes arrancaram um triunfo por 1 a 0, gol de Zampedri, e avançaram para o próximo estágio, já que a partida de ida, em Tucumán, havia terminada empatada em 2 a 2.

Agora, o clube argentino, que joga sua 1ª Libertadores, terá parada indigesta para tentar avançar à fase de grupos da Libertadores: o forte Junior Barranquilla-COL, que atropelou o Carabobo-VEN por 3 a 0, também na última terça-feira, e foi à 3ª fase preliminar.