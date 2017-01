FUTEBOL-ARGENTINO Time argentino desiste de viagem para Chile após pane elétrica em avião

Os jogadores do Belgrano tiveram um susto neste sábado (7) antes de embarcar para uma viagem para o Chile, na preparação da equipe para a temporada. O problema foi uma pane elétrica no avião que levava a delegação.

No momento em que se preparava para decolar do aeroporto de Córdoba, cidade do clube, o avião sofreu dois apagões.

Segundo relato de um dos jogadores, o avião ficou totalmente sem eletricidade e as turbinas desligaram. Depois de um pequeno ajuste, a eletricidade voltou. Minutos depois, quando o avião já se movimentava para decolar, um novo apagão atingiu a aeronave.

Em nota oficial, o Belgrano informou que a diretoria do time decidiu cancelar a viagem da última sexta-feira devido ao problema. O clube ainda confirmou a pane elétrica sofrida na aeronave da Sky Airline.

Depois de um longo tempo sem explicação, a delegação chegou a ser informada da avaria que estava resolvida. Mas, a apreensão fez com que os dirigentes decidissem desistir do voo.

"Foi decidido o desembarque da delegação e ficar em Córdoba para garantir a integridade física e psicológica de nossos jogadores, treinadores e colaboradores", disse o clube.