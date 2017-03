SUL-MATO-GROSSENSE Thiago Mattos pode ser novidade do Sete contra Ivinhema nesta quarta

Fora da Copa Verde e Copa do Brasil, competições que disputou durante esse mês de fevereiro, o Sete de Dourados se preocupa apenas com o Campeonato Estadual agora. Com dois jogos atrasados em relação aos demais adversários de Grupo B, o atual campeão estadual está na lanterna da chave e precisa desses pontos para se colocar na zona de classificação para a próxima fase.

O primeiro desses jogos atrasados acontece nesta quarta-feira, às 20h15, no Estádio Douradão, contra o Ivinhema. Uma vitória e o Sete já entra no G4, ocupando justamente a vaga do adversário. Por enquanto, o Águia Negra lidera com 12 pontos em cinco jogos, o Corumbaense é o segundo com oito pontos em quatro jogos, o Urso é o terceiro com cinco pontos e cinco jogos realizados e o Ivinhema, em quatro jogos, fez quatro pontos. Fora do G4 estão Naviraiense, com três pontos e cinco jogos, e o Sete, com apenas dois pontos e três jogos. Além do Ivinhema, o time douradense ainda tem o confronto com o Corumbaense pelo primeiro turno, marcado para o dia 8 de março.

MUDANÇAS

Para enfrentar o Azulão nesta quarta, o técnico Mauro Marino sabe que terá que mudar o time em relação aos jogos anteriores. Com dores no tornozelo, o lateral Bahia fica de fora, além do atacante Jéferson, que cumpre suspensão pela expulsão em Mundo Novo na última partida do clube no Estadual.

Para a vaga de Bahia, Tarracha é o substituto natural e deve ser escalado. Para o lugar de Jéfferson, Marino testou algumas possibilidades, como Danielzinho, Mitú ou Leandrinho mas deve definir apenas momentos antes do jogo. A necessidade de vitória deve fazer com que o técnico opte por uma formação mais ofensiva no meio. Neste caso, a entrada de Thiago Mattos, único remanescente do elenco campeão de 2016, não está descartada. “O momento é de encontrarmos uma formação para vencer esse jogo e colocar o time nos trilhos”, analisa o treinador.

De volta aos treinos, após ser reintegrado, o goleiro Alan Tobias deve ficar á disposição para a partida de domingo contra o Naviraiense. Contra o Ivinhema, o time inicial deve ter Wendell no gol; Tarracha, Binho, Ramon Baiano e Breno (Jô); Primo, Pavão, Jô (Thiago Mattos) e Gustavo; Pablo e Mitú (Danielzinho).

INGRESSOS

Para o torcedor que quiser antecipar a compra de ingressos para o jogo no Douradão, a organização disponibilizou três pontos de venda durante toda a quarta-feira. No Shopping Avenida Center, no Quiosque do Sete, na Salim Esportes e na Camisa 10. Os preços são os mesmos das últimas temporadas, R$ 20 cadeiras cobertas e R$ 10 arquibancadas, com meia entrada para pessoas que tenham esse direito e estejam com identificação.