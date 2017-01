RIVALIDADE Thiago Braz vence Lavillenie e é aplaudido em competição na França

O brasileiro Thiago Braz venceu novamente o francês Renaud Lavillenie no salto com vara neste sábado (28). Disputando o Meeting de Rouen, na França, o brasileiro saltou 5,86 m para ficar com o ouro.

Kostas Filippidis, da Grécia, ficou em segundo com 5,70 m. O francês Kevin Menaldo, com a mesma marca, ficou com a terceira posição. Com a marca de 5,5 m, Lavillenie não chegou ao pódio, ficou em sétimo.

Durante a Olimpíada do Rio, Braz já havia vencido Lavillenie, que foi vaiado pela torcida durante a competição e no pódio. Na ocasião, o brasileiro levou o ouro e bateu o recorde olímpico ao saltar 6,03 m.

Na França, a atitude não se repetiu, e o brasileiro foi aplaudido pelos torcedores locais.

"A atmosfera foi incrível. Me surpreendeu. Amo o público francês", disse Braz ao jornal francês "L'Équipe". "Eu tinha um pouco de medo no meu nível, eu estava visando 5,70 m para começar a minha temporada. Então eu me surpreendi com 5,86 m. Estou muito satisfeito com a minha noite", completou.