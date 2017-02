sul-mato-grossense Técnicos entram no clima

do Comerário no Morenão Operário e Comercial se enfrentam hoje, às 16h, pela quarta rodada do Estadual

19 FEV 2017 Por Rafael Bueno 08h:00

Márcio Bittencourt, comandante comercialino, aposta em jogo “diferente” - Externa: Valdenir Rezende / Interna: Paulo Ri Dois profissionais com passagens pelo futebol paulista e catarinense se preparam para a estreia no clássico de maior rivalidade do futebol sul-mato-grossense: o Comerário. Pelo lado do Galo, Celso Rodrigues vai no comando da equipe que receberá o rival colorado, de Márcio Bittencourt, em partida válida pela quarta rodada do Estadual. A jogo hoje, às 16h, marca ainda a volta do confronto das duas equipes no Estádio Morenão. Natural de Cachoeira do Sul (RS), Celso vive a expectativa do duelo sul-mato-grossense. “Todo clássico tem o seu peso, sua história e tradição. Isso independentemente de estado. Comparo o clássico daqui como os dos outros estados”, diz o treinador gaúcho, que comandará pela quarta vez o Operário. Na sexta-feira, ele coordenou treino fechado à imprensa, para acertar a equipe alvinegra. Os ajustes finais foram feitos na manhã de ontem, em atividade tática. Depois, os jogadores seguiram para um hotel, onde permanecem concentrados até a hora do jogo. (*) Reportagem completa está na edição de hoje do Correio do Estado.

