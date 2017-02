UFC Técnico diz que Gastelum vai usar a força e juventude para dominar Belfort Rafael Cordeiro também revela que pupilo deve voltar aos meio-médios depois de lutar em Fortaleza

Adversário de Vitor Belfort na luta principal do UFC Fortaleza, em 11 de março, Kelvin Gastelumé 14 anos mais novo do que o "Fenômeno". Embora seja oito centímetros mais baixo e tenha um alcance três centímetros menor do que o de Belfort, o americano de ascendência mexicana pretende utilizar a sua juventude e força para anular o jogo do rival.

- O Vitor tem esse poder de arranque que a gente sabe, no começo ali da luta, mas tem que preparar, até porque não se sabe até quando ele conseguirá ter essa explosão. A partir do momento que não tiver mais esse arranque, o Vitor vai ser dominado. Não digo que vai ser uma luta morna, mas vai ser uma luta muito inteligente. Vamos usar a juventude e a força do Kelvin ao nosso favor - explica o técnico principal de Gastelum, Rafael Cordeiro.

Segundo o treinador, o vencedor do "TUF 17" aceitou o duelo em Fortaleza porque acredita que uma vitória sobre Belfort vai ajudá-lo a alavancar ainda mais sua carreira no esporte.

- O Kelvin está muito bem preparado fisicamente e mentalmente. Ele vem enfrentando adversários muito duros no decorrer da carreira e quer dar um passo maior. O Kelvin sabe o quanto o Vitor Belfort tem poder de mídia e sabe que é um passo muito grande passar pelo Vitor. Foi um desafio que ele quis, nós aceitamos esse sonho e estamos vivendo esse sonho com ele. Se Deus quiser, vamos sair de lá com a vitória.

Cordeiro também explica que, após o duelo contra Vitor, Gastelum deve voltar para a categoria dos meio-médios.

- Agora ele chegou no 84 kg, que é fácil, mas não é o que a gente pretende. Depois dessa luta, queremos voltar pros 77 kg. Ele teve aquela luta no peso-médio e acho que foi um castigo do UFC por ele não ter batido o peso em Nova York. Mas o Kelvin foi lá, aceitou e enfrentou o Tim Kennedy nos médios. Acontece que ele é do tamanho dos caras do meio-médio, acho que ali que é o lugar dele - finaliza.

UFC: Belfort x Gastelum

11 de março, em Fortaleza