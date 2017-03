SUL-MATO-GROSSENSE Técnico chega com missão de motivar grupo e recuperar o Comercial no Estadual

Dois dias após a saída de Márcio Bittencourt do comando do Comercial, a diretoria agiu rápido e confirmou ontem a chegada de um velho conhecido do futebol sul-mato-grossense: Valter Ferreira. Com seis títulos estaduais, o experiente treinador chega com a missão de motivar o grupo colorado para a sequência do Estadual. Apesar da campanha irregular, a equipe segue na quarta colocação do Grupo A, com 4 pontos, dentro da zona de classificação para às quartas de final - o Operário lidera o grupo com 10.

O gestor de futebol coloradao, Paulo Telles, diz que o nome de Valter foi escolhido em consenso entre a diretoria. “Entendemos que era preciso trocar [de técnico] para motivar o grupo. Jogadores que estavam acomodados agora buscarão pelo seu espaço”, analisou.

O dirigente ressaltou que a saída de Bittencourt pegou o clube de surpresa. A decisão foi tomada após a derrota para o Novo, por 1 a 0, no Estádio Morenão, no sábado. Além de Ferreira, outros treinadores foram avaliados para assumir a equipe, como Paulinho Rezende e Chiquinho Lima. Este último dirigiu o Sete de Dourados, atual campeão estadual.

O novo comandante colorado, Ferreira chega animado e confiante pelo título em 2017. “A prioridade de imediato é montar um bom elenco e classificar o clube para a próxima fase do Estadual. Quero buscar o título para a torcida do Colorado”, afirmou.

Coleção de títulos

Natural de Bauru (SP), o técnico Valter Ferreira teve passagens vitoriosas em Mato Grosso do Sul, com seis títulos estaduais pelos clubes: Sociedade Esportiva Nova Andradina (1 título); Serc Chapadão (2); Comercial (1); e Cene (2).

O último clube que dirigiu foi o Atlético de Sorocaba, no interior paulista, em 2016. Ferreira será apresentado oficialmente hoje, pela diretoria do Comercial. O primeiro contato e trabalho com o grupo será ainda pela manhã.

No domingo, a equipe volta a campo para o jogo contra a Serc, em Chapadão do Sul, válido pela sétima rodada do Estadual. O presidente comercialino, Valter Mangini, ressaltou que além do título, o treinador chega para dar continuidade ao projeto principal da temporada. “Montar o elenco para disputar a Série D, e chegar a tão sonhada Série C”, frisou.