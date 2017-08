Dupla da aquidauanense Talita e Larissa ganham bronze em Hamburgo e faturam prêmio de R$ 157 mil



A dupla da aquidauanense Talita com Larissa conquistou medalha de bronze na etapa “Finals” do Circuito Mundial de vôlei de praia 2017, disputada em Hamburgo, na Alemanha. O resultado rendeu premiação de R$ 157 mil à parceria.

Neste sábado (26), Talita e Larissa venceram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes na disputa pelo terceiro lugar. As brasileiras fizeram 2 sets a 0 (21/17 e 21/19), em 36 minutos de jogo.

Campeã do Circuito Mundial 2017 por antecipação, a sul-mato-grossense analisou a conquista em Hamburgo.

“O que fizemos este ano foi impressionante, é difícil competir no nível mais alto quando você treina em cidades diferentes, como é o nosso caso. Faz com que cada um dos nossos resultados nesta temporada seja ainda mais especial. Nós merecíamos terminar o calendário internacional no pódio”.

Ao lado de Larissa, Talita conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze no Campeonato Mundial e no Finals, mesmo treinando longe da parceira.

O próximo desafio das duplas do País será na estreia do Circuito Brasileiro Open. A primeira etapa da temporada 2017/2018 será de 13 a 17 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Além do bronze de Talita e Larissa, o Brasil ficou com a prata no feminino. Ágatha e Duda só pararam na final pelas atuais campeãs olímpicas, Laura Ludwig e Kira Walkenhorst. Em casa, as alemãs venceram por 2 a 1 (21/17, 19/21 e 15/10).