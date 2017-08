TÊNIS Suspeita de manipulação faz jogo de brasileiro ser investigado, diz jornal inglês

De acordo com reportagem do jornal inglês "The Times", o triunfo de Thiago Monteiro sobre Alexandr Dolgopolov é investigado pela Unidade de Integridade do Tênis após apostas suspeitas. O brasileiro venceu o ucraniano por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3, nesse domingo (20), pelo Aberto de Winston-Salem.

Dolgopolov é número 63 do ranking mundial e já chegou à 13ª colocação. Por isso, era favorito no duelo contra Thiago, que aparece na 114ª posição. No entanto, apostas realizadas duas horas antes da partida não seguram este padrão, o que chamou atenção das autoridades.



Várias casas de apostas removeram a possibilidade de investimento nesta partida e informaram às autoridades responsáveis.



"Nós suspendemos apostas em mercados pequenos ao redor desta partida e fizemos um relatório para a Associação Europeia de Segurança Esportiva", disse porta-voz da William Hill.



A vitória de Monteiro foi a primeira de sua carreira em piso duro. Dolgopolov, que tinha 73,5% de chance de vencer a partida de acordo com especialistas em apostas, não conseguiu nem sequer um break point durante toda a partida e perdeu em somente 55 minutos. O ucraniano já havia sido investigado pela Unidade de Integridade do Tênis em 2011.



Dolgopolov não foi encontrado pela reportagem do "The Times" para comentar a suspeita.