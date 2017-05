título questionado Sport, Flamengo e Adidas protagonizam

briga por brasileiro de 1987

Sport, Flamengo e Adidas protagonizaram uma enorme polêmica - especialmente nas redes sociais - nesta segunda-feira (15).

Tudo teve início quando a Adidas publicou detalhes do novo uniforme do Sport, que tem nas costas a frase "O Brasil é teu", usada em 1987 por um jornal de Pernambuco para falar sobre o título do Campeonato Brasileiro do clube.

Os torcedores do Flamengo, clube que também tem a Adidas como fornecedora, não gostaram e atacaram a empresa alemã. A fornecedora usou o Twitter para se defender: "O novo manto do Fla faz alusão ao uniforme de 87. Pra nós, ambos os times foram campeões naquele ano".

Mas a mensagem acabou irritando não só os torcedores, mas também o clube Sport, que divulgou uma nota em seu site oficial alegando que irá 'tomar todas as medidas cabíveis e necessárias' na Justiça.

Procurada pela reportagem, a Adidas Brasil disse que não se pronunciará sobre a polêmica por haver questões jurídicas envolvidas.

No último mês de abril, a 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negou o recurso do Flamengo contra a decisão da Corte que garantiu ao Sport o direito de ser o único campeão brasileiro de 1987 reconhecido pela CBF.

Naquele ano, a CBF atravessava grave crise financeira e se declarou incapaz de organizar o Campeonato Brasileiro. A partir daí, a Copa União foi organizada pelo Clube dos 13 com as principais equipes do país.

Na sequência, porém, a CBF resolveu fazer um campeonato com os clubes que ficaram de fora da Copa União. Os times foram divididos em dois módulos, o Verde (Clube dos 13) e o Amarelo (equipes reunidas pela entidade).

Flamengo e Internacional, campeão e vice do Módulo Verde, se recusaram a jogar um quadrangular final contra Sport e Guarani, campeão e vice do Módulo Amarelo. A polêmica se arrastou desde então.

Confira a nota do Sport na íntegra:

"Diante da infeliz publicação da Adidas Brasil em seu perfil na rede social Twitter sobre o título de 1987, na tarde desta segunda-feira (15), o Sport Club do Recife informa que vai tomar todas as medidas cabíveis e necessárias perante a Adidas e o Poder Judiciário, no sentido de que seja respeitada a decisão transitada em julgado no STF, inclusive com a devida reparação civil aplicável ao caso. Decisões judiciais devem ser respeitadas e ninguém está acima da Lei, nem a Adidas."