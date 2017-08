Sem gols Sport e Ponte Preta empatam e mantêm "seca" de vitórias no Brasileiro

Nada de gols no duelo entre Sport e Ponte Preta, neste domingo (13). As equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro e empataram por 0 a 0 em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A igualdade não é boa para nenhuma das duas equipes. O time pernambucano chega aos 29 pontos e ainda segue na zona de classificação para a Libertadores, mas chega à terceira partida sem vitória na competição, com dois empates e uma derrota.

Já os paulistas têm 24 pontos e estão na 14ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento. Além disso, a Ponte não sabe o que é vencer há quatro jogos, com três empates e uma derrota nesta sequência.

Na etapa inicial, os visitantes quase abriram o placar logo no primeiro minuto. Lucca recebeu pela esquerda, ganhou da marcação na velocidade e chutou para defesa de Magrão. Foi a melhor chance da Ponte em todo o primeiro tempo.

Depois disso, o Sport teve mais posse de bola e ficou mais perto de inaugurar o marcador. Porém, os donos da casa pecaram na hora da finalização e não deram muito trabalho para Aranha, que só teve mais dificuldade para defender escanteio fechado cobrado por Everton Felipe.

Fora isso, o Sport pediu dois pênaltis nos primeiros 45 minutos: toque de mão do volante Naldo e puxão na camisa de Diego Souza, mas o árbitro Leandro Vuaden mandou seguir em ambos os lances.

No segundo tempo, os dois times melhoraram. Do lado do Sport, Magrão fez duas defesas seguras, enquanto Aranha viu Diego Souza acertar o travessão após cobrança de falta na melhor chance da etapa final. Foi isso, e o duelo acabou mesmo empatado.

Na 21ª rodada do Brasileiro, os pernambucanos vão ao Mineirão e encaram o Cruzeiro no próximo domingo, às 16h (de Brasília). No mesmo horário, a equipe paulista recebe o Botafogo no Moisés Lucarelli.

SPORT

Magrão; Raul Prata, Henriquez, Ronaldo Alves, Mena; Rithely (Thallyson), Patrick (Anselmo), Everton Felipe, Diego Souza; Lenis (Juninho), André. T.: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA

Aranha; Jeferson, Rodrigo, Luan Peres, Danilo Barcelos; Naldo, Jadson (Wendel), Jean Patrick (Felipe Saraiva), Léo Arthur; Lucca, Maranhão (Nino Paraíba).

T.: Gilson Kleina

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: Leandro Vuaden (RS)

Público: 11.967 torcedores

Renda: R$ 264.169,00

Cartões Amarelos: Thallyson (Sport); Lucca (Ponte Preta)