UFC Spider quebra tradição e vai entrar no UFC 208 com música feita pelo filho Ex-campeão dos médios substitui a icônica "Ain't no Sunshine", do rapper DMX, por canção composta por Kalyl Silva.

Toda vez que os primeiros versos de "Ain't no Sunshine", versão do rapper DMX para a canção de Bill Withers, ecoam em uma arena do UFC, os fãs já sabem que Anderson Silva está prestes a caminhar em direção ao octógono. Considerada um dos temas mais marcantes já utilizados por um lutador na história do esporte, a música virou sinônimo de Spider.

O ex-campeão dos médios, no entanto, vai deixar a canção em segundo plano quando adentrar a Barclays Center, neste sábado, para enfrentar Derek Brunson, no card principal do UFC 208, no Brooklyn, EUA. Em vez da icônica melodia, Anderson entrará com uma música inédita, composta pelo filho Kalyl Silva, que está se lançando na carreira de rapper.

- A música se chama "Doom" ( "Sina" na tradução literal ). Algumas partes falam do meu pai, outras não. É uma canção que fala de batalhas, superação, destino - revela Kalyl, que pretende lançar seu primeiro CD em breve.

Confira um trecho da letra: (traduzida do inglês)

"Não há luta com o deus dos lutadores

Não há luta com o que eles chamam de Spider

Você leva o óleo, eu levo o isqueiro

Estabeleça o padrão, sou uma aranha rastejando no quarto"

O Combate transmite o UFC 208 ao vivo e na íntegra com exclusividade no próximo sábado a partir de 21h30 (horário de Brasília). O Combate.com acompanha em Tempo Real no mesmo horário, incluindo vídeo ao vivo das duas primeiras lutas do card preliminar. Na sexta-feira, site e canal transmitem a pesagem cerimonial do evento em vídeo ao vivo às 21h.