MMA Sparring que se revoltou com foto de nocaute volta a detonar McGregor

Agora ex-sparring de Conor McGregor, o ex-campeão mundial de boxe Paul Malignaggi voltou a criticar o lutador irlandês. Malignaggi deixou de trabalhar na equipe de McGregor depois que uma foto do treinamento foi exibida nas redes sociais pela equipe do astro do UFC.

Na imagem, Malignaggi aparece caído no ringue, com McGregor vendo de pé no fundo.

O sparing conta que o contexto da imagem foi deturpado. Em entrevista ao programa "The MMA Hour", Malignaggi declarou que treinamentos são privados, mas que naquele havia um "espetáculo", com vários presentes para assistir à sessão de boxe.



"Eu cheguei a Las Vegas e já fui informado de que haveria uma sessão de 12 rounds com o Conor. Geralmente eles alternam os sparings", começou o ex-boxeador.



"Aí chego à academia no dia seguinte e tem todos tipos de pessoas lá. Têm algumas que eu nem conhecia".



Depois do treino, Malignaggi pediu para que McGregor intercedesse no sentido de barrar a veiculação de imagens, mas o irlandês se negou.



"Eu conversei com o Conor [para pedir o veto da imagem do treino]. Foi quando percebi que esse cara é um idiota", critica Malignaggi.



"Pela reação do Conor eu percebi que ele não daria atenção ao que eu disse. Ele me deu as costas e vai até o chuveiro, como se não me conhecesse".



Conor McGregor se prepara para enfrentar Floyd Mayweather. A luta acontece no dia 26 de agosto, em Las Vegas (EUA). Será a primeira luta profissional do irlandês no boxe, enquanto que o americano ainda não perdeu um combate sequer após subir 49 vezes no ringue.