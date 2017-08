Estádio Moisés Lucarelli Sheik decide, faz gol no fim e

ajuda Ponte Preta a vencer Botafogo

Com dois gols do atacante Emerson Sheik, a Ponte Preta derrotou os reservas do Botafogo neste domingo (20), por 2 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Ponte Preta chega a 27 pontos e pula para a décima colocação na tabela da competição, enquanto o Botafogo permanece com 28 pontos e está em nono lugar.

Sheik foi o grande destaque da partida. Fez um gol no começo da partida e outro no fim. Brenner, de pênalti, marcou para o time visitante.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebe o Atlético-MG, no domingo (27), às 16h (de Brasília), enquanto o Botafogo visita o Bahia, no mesmo dia e horário.

JOGO

O Botafogo foi a campo com um time quase todo modificado. Dos que atuaram contra o Flamengo, na quarta-feira (16), pela semifinal da Copa do Brasil, apenas Joel Carli, que foi expulso e não enfrentará o rival no jogo da volta, e Bruno Silva foram escalados entre os titulares. Já Kleina podia contar com os retornos de Marllon, Elton e Sheik.

O atacante Sheik precisou de 12 minutos para abrir o placar para o time da casa. Após uma cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou livre para o atacante, que dominou e, mesmo sem muito ângulo, conseguiu mandar a bola para as redes. Na segunda etapa, quando parecia resolvido, Sheik chutou de fora da área e resolveu a partida para a Ponte Preta.

Antes do gol da Ponte, o Botafogo teve tudo para abrir o placar com Leo Valencia, que recebeu um cruzamento rasteiro e, sem marcação, mandou para fora. Aos 20 minutos do primeiro tempo, porém, o time visitante empatou com um gol de pênalti anotado por Brenner. Lucca cometeu a infração em Arnaldo.

Aos 40 minutos, o time carioca teve outra grande oportunidade, mas Brenner, sozinho, não acertou a baliza.

RACISMO

O Botafogo solicitou à CBF para jogar todo de preto neste domingo, em uma campanha contra o racismo. Em seu Twitter, o clube postou uma foto da camisa.

PONTE PRETA

Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres, Danilo Barcelos; Elton, Jean Patrick (Léo Gamalho), Naldo, Léo Artur (Felipe Saraiva); Emerson Sheik e Lucca (Luis Ali)

T.: Gilson Kleina

BOTAFOGO

Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Santos, Gilson; Dudu Cearense, Bruno Silva, Leandrinho (Fernandes) (Wenderson), Leonardo Valencia (Rodrigo Pimpão), Marcos Vinícius; Brenner

T.: Jair Ventura

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Auxiliares: Helcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

Público/Renda: 3.208 (total)/R$ 46.205,00

Cartões amarelos: Leonardo Valencia, Fernandes, Jefferson (BOT), Emerson Sheik e Lucca (PON)

Gols: Emerson Sheik (PON), aos 12 minutos do primeiro tempo e aos 42 minutos do segundo tempo, e Brenner (BOT), aos 20 minutos do primeiro tempo.