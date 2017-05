Tenista Sharapova lamenta ausência em Roland Garros, mas diz que está no caminho certo

A tenista Maria Sharapova se manifestou nas redes sociais após ter o convite para participar de Roland Garros negado pela organização. A russa lamentou não poder competir no Grand Slam, mas disse que continuará lutando por suas metas.

"Se isso é o que é preciso para subir novamente, então eu estou no caminho certo, dia após dia. Nenhuma palavra, jogo ou ações irão me impedir de perseguir meus próprios sonhos. E eu tenho um monte", escreveu a tenista russa em sua conta oficial no Twitter.



A russa Maria Sharapova não participará de Roland Garros. Ela não tem classificação no ranking suficiente para jogar e os organizadores do Grand Slam decidiram, na última terça-feira (16), por não convidar a tenista para a competição.



"Se pode haver um curinga para cobrir atletas lesionados, não pode haver um curinga para o retorno do doping. Sinto muito por Maria e seus fãs", disse o chefe do tênis francês Bernard Giudicelli Ferrandini.



Recentemente, Sharapova, atual número 211 do mundo, voltou às quadras depois de ficar 15 meses suspensa por doping. Apesar da presença da tenista dividir opiniões no circuito, sua popularidade e o consequente ganho comercial para o evento podiam pesar a seu favor.