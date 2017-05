REENCONTRO Sete anos depois, jogador de MS reencontra Dorival Júnior e jogadores do Santos Time cedeu centro de treinamento para preparação santista antes de duelo

Sete anos depois de deixar o Peixe, o zagueiro Ricardo Duarte, de Nova Andradina (MS), reencontrou o técnico que lhe abriu as portas no time profissional do Santos, Dorival Júnior, e, de quebra, pode rever colegas da época em que jogava pelos Meninos da Vila. O beque brasileiro está em sua segunda temporada no Blooming, time que disputa a série A do campeonato boliviano.



O reencontro aconteceu nesta semana, em Santa Cruz de la Sierra, onde o Santos enfrenta o The Strongest, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Este será o penúltimo compromisso do Peixe pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para o duelo, o rival Blooming é quem cedeu o centro de treinamento aos santistas. Se vencer, o time de Dorival Júnior já garante vaga nas oitavas de final.



“Foi uma honra recebê-los em meu local de treinamento. Muito bom rever pessoas como o goleiro Vladimir e relembrar histórias da época da base e do nosso começo no futebol profissional dentro do Santos. Também foi uma oportunidade para conhecer grandes jogadores como o Renato, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, que já possuem seus nomes na história do Santos e na Seleção Brasileira”, afirmou Ricardo.



Revelado no Santos de Dorival Júnior há sete anos, o zagueiro do Blooming foi formado nas categorias de base do Peixe e comandou a defesa dos Meninos da Vila na segunda metade dos anos 2000, onde foi um dos destaques do time bicampeão do Campeonato Paulista Sub-20 em 2007 e 2008. Ainda pela base santista, Ricardo Duarte jogou ao lado de jogadores como Neymar, Robinho, Paulo Henrique Ganso e Wesley.