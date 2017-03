Inglês Sergio Aguero marca, e Manchester City derrota o Sunderland

Sergio Aguero foi decisivo na vitória do Manchester City contra o Sunderland, neste domingo (5), pelo Campeonato Inglês. O atacante argentino marcou o primeiro dos dois gols do time na partida, 2 a 0.

O argentino, aliás, vive sensação antagônica nesta temporada. Ao mesmo tempo em que surge como uma das principais peças ofensivas do time (ele chegou aos 23 gols marcados na temporada), Aguero só retornou ao time titular devido à grave contusão de Gabriel Jesus.

Aguero terá bastante tempo para reconquistar Guardiola; Gabriel Jesus pode ficar fora de toda temporada europeia.

Mesmo atuando fora de casa neste domingo, o City dominou o Sunderland. A equipe de Guardiola teve 70% da posse da bola, finalizando sete vezes em direção à meta adversária, contra três dos rivais. Leroy Sane anotou o segundo gol, na etapa final.

Com esse triunfo, o City chega a 55 pontos, na terceira colocação. O líder é o Chelsea, com 63 pontos, seguido pelo Tottenham, com 56 pontos.