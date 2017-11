VOLTA ANTECIPADA Sem Walter, Corinthians vai pedir

dispensa de Cássio da seleção

Com Walter descartado pelo menos para as duas próximas partidas, o Corinthians pretende pedir a liberação de Cássio antes do segundo amistoso da seleção na Europa, marcado para a próxima terça (14), contra a Inglaterra, em Londres. A ideia é que o titular esteja apto a entrar em campo contra o Fluminense, na próxima quarta, quando o time alvinegro pode conquistar o título nacional.

Embora não deva ser utilizado como titular, Cássio está nos planos de Tite, que pretendia observar o jogador até o fim da data Fifa. A necessidade do clube, no entanto, pode colocar a seleção brasileira em uma "saia justa". A ideia de pedir a liberação de Cássio foi anunciada no desembarque da delegação alvinegra em São Paulo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na última quarta, e confirmada ao UOL Esporte pela comunicação do Corinthians.

A lesão sofrida pelo goleiro Walter na partida contra o Atlético-PR é considerada grave pelo departamento médico do Corinthians, antes mesmo do diagnóstico exato do problema muscular na coxa direita. o jogador já foi descartado para as duas próximas partidas, contra Avaí e Fluminense, mas o período de baixa pode ser ainda maior.

Terceiro goleiro do Brasil, Cássio foi chamado por Tite para amistosos contra Japão, nesta sexta-feira (10), e Inglaterra, na próxima terça (14). Ao mesmo tempo em que pretende conversar com a CBF, o Corinthians tem cautela na operação, pois não pretende prejudicar a possibilidade de o jogador ser usado por Tite no segundo amistoso da seleção. O próprio jogador também será consultado para o clube saber se ele tem intenção de deixar os compromissos na Europa.

No momento, a comissão técnica da seleção não trabalha com essa liberação. Tite, inclusive, tem ressaltado a falta de um tempo maior para estar com os atletas convocados. Ainda que não jogue, Cássio precisa aproveitar as chances em treinamentos. Foi assim, inclusive, que conquistou o treinador em seu retorno. O goleiro foi chamado para os jogos de agosto, não saiu mais da lista e é favorito pela terceira vaga para a Copa.

O temor do Corinthians é ficar dois jogos seguidos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro contando apenas com Caique e Matheus, terceiro e quarto goleiros do elenco e que disputarão posição para o jogo deste sábado, contra o Avaí -não há tempo para o retorno de Cássio da Europa e nem sequer a recuperação de Walter.

"O Walter deve ser submetido aos exames ainda hoje [quarta-feira] para termos uma previsão de recuperação e o grau exato do problema, mas nesses dois jogos, em uma semana, não há possibilidade", explicou ao UOL Esporte o médico do clube, que estava presente na Arena da Baixada, Júlio Stancati.

