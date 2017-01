PROBLEMA Sem verba, Confederação de Basquete atrasa pagamento e tem site bloqueado

Quem tenta acessar o site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) na tarde desta terça-feira (10) se depara com uma mensagem de erro e a informação que a página está fora do ar. E a situação não tem data para ser resolvida. O motivo? A entidade não tem dinheiro para pagar a hospedagem para a empresa Locaweb.

A CBB explicou que o pagamento para o funcionamento do site é feito com verba proveniente da Lei Agnelo/Piva. Entretanto, a entidade não recebeu nenhum repasse do Comitê Olímpico do Brasil (COB) neste ano por estar com sérios problemas administrativos e suspensa pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) pelo menos até o próximo dia 28 de janeiro.

Enquanto a suspensão estiver em vigor, a CBB não poderá receber os R$ 3.467.205,08 aos que têm direito. Com dívidas na casa dos R$ 17 milhões e sem ter a certeza de renovação de contrato de patrocínio com o Bradesco, a entidade está sem fonte de renda no momento. Assim, não tem como manter o site.

Com o site fora do ar, a entidade publicará informações apenas por meio de redes sociais, como Facebook e Twitter. Entretanto, é impossível ter acesso a documentos, notas oficiais e estatuto.

Desde a suspensão imposta pela Fiba em 14 de novembro, o presidente Carlos Nunes ainda não se manifestou sobre o assunto.