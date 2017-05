local jogo Sem tempo para obter laudos, Flamengo enfrenta Atlético-GO no Maracanã

O Flamengo enfrentará o Atlético-GO na próxima quarta-feira (10), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem tempo para obter os laudos necessários, o clube desistiu de inaugurar a Arena da Ilha no compromisso pela competição nacional.

O Flamengo considera que as obras estão praticamente concluídas, mas o prazo para apresentar os laudos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros -entre outros- se encerrou nesta sexta-feira (5).

O clube já informou ao departamento de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que o Maracanã sediará o confronto. A venda de ingressos será disponibilizada em breve.

Com isso, a inauguração da Arena da Ilha ficará para o Campeonato Brasileiro, em jogo a definir pela administração rubro-negra.