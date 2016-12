CORINTHIANS Sem propostas para 2017, Cássio e Walter devem manter duelo no Timão

Um dos fatos que marcaram o ano do Corinthians foi a disputa entre Cássio e Walter no gol. E, como nenhum dos dois recebeu proposta para sair do clube até agora, a tendência é que a briga por posição siga em 2017, cabendo ao técnico Fábio Carille escolher seu goleiro titular.

Ídolo desde as conquistas da Libertadores e do Mundial em 2012, Cássio acumulou erros, deixou de ser incontestável e perdeu a posição para o Walter nesta temporada, ainda sob o comando do técnico Tite.

Ao longo dos meses, entre as passagens de Cristóvão Borges, Fábio Carille e Oswaldo de Oliveira, eles se alternaram mais duas vezes. Walter terminou o Brasileiro como titular, mas Cássio prometeu retomar a vaga.

– Não posso trabalhar e recuperar minha posição? Essa é a minha meta. Vou voltar, trabalhar bem e recuperar a minha posição. Tenho mais três anos de contrato e fiz toda a minha carreira aqui – afirmou Cássio, na última rodada do Brasileirão.

Com 252 jogos e cinco títulos pelo Corinthians, Cássio atuou 45 vezes neste ano, sofrendo 44 gols. Walter, por outro lado, fez 24 das suas 55 partidas pelo clube em 2016 – levou 22 gols.

Ainda com os jovens Matheus Vidotto e Caíque França no elenco, a tendência é que Douglas Friedrich seja novamente emprestado, como aconteceu no primeiro semestre do ano passado, quando ele acabou cedido ao Grêmio. O goleiro é avaliado pela Chapecoense.