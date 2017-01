CHAPECOENSE Sem previsão de alta, goleiro Jackson Follmann terá tornozelo operado

Única vítima do acidente da Chapecoense que ainda está internada, o goleiro do time catarinense Jackson Follmann passará por cirurgia no tornozelo esquerdo nesta segunda-feira (2).

O jogador ainda não tem previsão de alta da Unimed de Chapecó (SC), informa o boletim médico.

"O paciente passou bem nas últimas 72 horas, sem intercorrências clínicas. Segue recebendo antibioticoterapia endovenosa, sem alterações em seu exame físico", diz o boletim.

"Os exames laboratoriais seguem melhorando e todas as culturas realizadas deram negativas. Será submetido à artrodese (fixação cirúrgica de uma articulação) do tornozelo esquerdo hoje à tarde, e ainda não há previsão de alta hospitalar", completa o documento.

Follmann foi o primeiro jogador a ser transferido da Colômbia para o Brasil. O goleiro, que teve a perna direita amputada, foi levado direto para São Paulo, onde ficou internado e passou por procedimentos antes de ser levado a Chapecó.

Internado na Unimed da cidade catarinense, foi o único sobrevivente do acidente a passar as festas de fim de ano hospitalizado.