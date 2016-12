FUTEBOL FEMININO Sem partidas oficiais para disputar, meninas do Comercial disputam amador

Falta de incentivo, de reconhecimento profissional e de partidas oficiais no segundo semestre. Nada disso é motivo para impedir o sonho das meninas do Comercial que seguem na luta para colocar a equipe campo-grandense em evidência no futebol feminino brasileiro. Após os cancelamentos da Copa Campo Grande e do quadrangular previstos para acontecerem, neste fim de ano, as jogadoras apelam aos torneios amadores para manter a equipe em atividade.

“Temos que participar por mais que seja amador. A equipe não pode ficar parada para não desestimular as meninas”, afirma a técnica Romilda Campos. A temporada 2017 acabou cedo para o grupo comercialino. A última participação em uma competição profissional foi a Copa do Brasil, em 9 de setembro.

Depois de 103 dias afastado de uma disputa oficial, as meninas coloradas foram a campo, na última segunda-feira, no estádio Elias Gadia. O confronto, porém, foi amistoso contra o Atlético de Maná, time da região do bairro Paulo Coelho Machado. Com uma vitória, por 5 a 2, as meninas comercialinas selaram o placar do último jogo do ano.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo grupo na temporada, a atacante Maiara Cunha, diz que valeu a pena o esforço. “É paixão pela modalidade. Não somente no futebol de campo mas também no futsal. Graças ao esporte, hoje sou uma pessoa formada em educação física”.

Após o descanso para as festas de fim de ano, o elenco se apresenta no próximo dia 7. O Comercial terá pela frente a Seletiva Nacional Sub-20, em janeiro - a data ainda não foi definida. A competição vale vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20, em fevereiro.

AVALIAÇÃO

O amistoso realizado no Estádio Elias Gadia serviu para a treinadora, Romilda Campos, avaliar as 20 novatas selecionadas durante peneirada, em outubro. Duas delas, foram destaques no confronto. A atacante Nataly Eduarda da Silva, de 15 anos, marcou dois gols. A meia Juliana Alves, 18 anos, anotou um.

“Foram muito bem, mostraram domínio de bola, bom toque. Agora vamos trabalhar para elas entrarem no sistema da equipe, temos uma tática desenhada”, analisa Romilda.

COPA DO BRASIL

O Comercial foi eliminado da Copa do Brasil 2016 pela equipe do Vitória (PE). A despedida foi com uma goleada sofrida, de 6 a 1, em casa, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Apesar da eliminação, a equipe conseguiu um feito inédito ao avançar à segunda fase do torneio.

Pelo desempenho no campeonato nacional, a Comercial conseguiu encerrar a temporada 2016 como a melhor equipe sul-mato-grossense no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na 36ª posição.