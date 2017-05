SELEÇÃO BRASILEIRA Sem Neymar, Tite convoca seleção para amistosos na Austrália

O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou nesta sexta-feira (19) 24 jogadores para os amistosos contra a Argentina e Austrália, marcados nos dias 9 3 13 de junho, em Melbourne, na Austrália.

A grande ausência da lista de convocados foi o atacante Neymar, que foi poupado em vitude do desgaste físico. Além do atacante, os zagueiros Marquinhos e Miranda e o lateral direito Daniel Alves, titulares da seleção, também foram poupados.



Já as principais novidades são o goleiro Diego Alves, o os zagueiros David Luiz e Jemerson, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Alex Sandro e o meia-atacante Rodriguinho.



Gabriel Jesus, que ficou fora da última convocação em virtude de uma lesão, foi chamado novamente.

Com a vaga assegurada na Copa do Mundo da Rússia, os jogos contra Argentina e Austrália marcarão o início da preparação do Brasil para o Mundial.



Desde que Tite assumiu o cargo, a seleção brasileira engatou nove vitórias -oito pelas eliminatórias sul-americanas- e voltou a assumir a liderança do ranking.