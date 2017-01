Esportes Sem marcar há 10 jogos, Neymar vive maior jejum com camisa do Barcelona

A estreia de Neymar em 2017 foi como suas últimas nove partidas em 2016 pelo Barcelona. Sem gols. Nesta quinta, na derrota por 2 a 1 diante do Athletic de Bilbao, o brasileiro tentou. Foi bastante acionado, finalizou, brigou pela bola, sofreu faltas, cobrou faltas, mas não marcou. E completou 10 jogos sem balançar as redes. É o seu maior jejum pelo clube catalão, e o segundo maior da carreira. Desde que estreou como profissional, em 2009, o atacante só ficou tanto tempo sem fazer um gol justamente naquele ano, quando ele ainda brigava por um espaço no time titular do Santos. Foram 14 partidas sem marcar, das quais nove ele começou como reserva.

A última vez que Neymar marcou um gol pelo Barcelona foi no dia 19 de outubro, na vitória por 4 a 0 sobre o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa (veja o gol no vídeo acima). De lá para cá, o brasileiro já entrou em campo mais duas vezes pelo torneio continental, outras sete vezes no Campeonato Espanhol e, por último, no revés para o Athletic Bilbao pela Copa do Rei. Passou sempre em branco. Com seis gols, o brasileiro está bem atrás dos dois companheiros de ataque na artilharia do Barça. Lionel Messi já tem 24, e Luis Suárez está com 15. Neymar tem a mesma quantidade de gols que Rafinha Alcântara e fica atrás do reserva Arda Turan na tabela geral do clube catalão. O turco tem 11 gols na temporada.

É bom lembrar que, no período, Neymar marcou pela Seleção e em um amistoso do Barça. Contra a Argentina, na vitória por 3 a 0, o atacante fez um dos gols. Ele também fez um gol pelo time catalão em um amistoso contra o Al Ahli em dezembro. O jejum é apenas por clubes e em jogos oficiais que o brasileiro tenha atuado.

Pelo Barcelona, o maior jejum foi em sua primeira temporada, 2013/14. Em dois momentos distintos, Neymar ficou seis jogos seguidos sem marcar. Pelo Santos, além das 14 partidas de 2009, ele chegou perto do atual número em 2013, no seu último ano pelo clube. Naquele ano, foram nove confrontos sem balançar as redes – seus oito últimos pelo Peixe e a estreia no Barça.

Na realidade, Neymar vive uma nova fase na carreira na atual temporada. É mais garçom do que goleador. Em 2015/16, o brasileiro tem 13 assistências em 19 partidas, com média de 0,69. É o melhor número que o atacante já atingiu neste quesito pelo Barcelona. Na temporada passada, o brasileiro teve 20 assistências em 49 jogos, o que lhe dá uma média de 0,40 passes para gol por jogo.

O jejum de gols de Neymar já era tema no final do ano passado. Logo após a vitória por 4 a 1 do Barcelona sobre o Espanyol, nona partida na qual o brasileiro passou em branco, Luis Enrique foi questionado sobre o assunto. E o técnico catalão amenizou a situação e aproveitou para enaltecer os passes para gol do brasileiro.

– Nós temos que olhar a quantidade de assistências que ele criou em outras temporadas, porque nesta temporada ele já criou muito, com certeza mais. Mas eu não foco nos detalhes de gols e assistências. No final, eu não acho isso importante. Ele é um jogador fundamental para nós, não apenas jogando na frente, mas também na defesa e estou feliz com a forma como ele está jogando. Ele é um jogador ambicioso, e seu objetivo é sempre melhorar seus números. E estou certo que ele melhorará – declarou o comandante espanhol.

Neymar terá a chance de botar fim ao jejum no próximo domingo, quando o Barcelona visita o Villarreal, no El Madrigal, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida, que será às 17h45, terá acompanhamento em Tempo Real pelo GloboEsporte.com. O Barça é o segundo colocado no torneio, com 34 pontos, três a menos que o líder Real Madrid, que tem um jogo a menos que o rival.