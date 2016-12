CAMPEONATO ESTADUAL Sem chances no Corinthians, artilheiro do sub-20 é emprestado para time do MS

O atacante Lauder vai disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Novoperário. O jogador de 20 anos, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2017, vai atuar emprestado para a equipe até o final do Estadual. Sem oportunidades no clube de Parque São Jorge, ele busca ganhar experiência no futebol profissional perto de sua casa.

Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lauder começou na escolinha do pai chamado Bom de Bola, aos seis anos. De lá, ele passou pelas categorias de Internacional, São José-RS, Palmeiras e Vasco.

Quatro anos depois, ele chegou ao Corinthians e atuou ao lado de Malcom e Guilherme Arana. Em 2014, no primeiro ano de juniores, Lauder foi emprestado ao Flamengo de Guarulhos. Na equipe, ele foi artilheiro do Paulista sub-20 com 18 gols em 18 jogos.

No ano seguinte, ele venceu a Copa São Paulo de futebol júnior diante do Botafogo de Ribeirão Preto e foi vice-campeão do Brasileirão sub-20.

O Novoperário está no Grupo A do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao lado de Comercial, Operário, Serc, Costa Rica e União/ABC.