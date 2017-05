Futebol Segunda rodada do Brasileiro terá três jogos neste sábado Santos recebe o Coritiba hoje na Vila Belmiro e terá retorno de dois zagueiros

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2017 terá três jogos pela série A neste sábado. No primeiro jogo, às 15 horas (horário de MS), Santos recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. O técnico Dorival Júnior busca reestruturar o setor defensivo do time alvinegro com retorno dos zagueiros David Braz e do lateral-esquerdo Zeca, que estavam machucados.

Ainda hoje, às 18h (horário MS) acontece o duelo entre Atlético de Goiás e Flamengo, no Serra Dourada, e Chapecoense e Palmeiras, na Arena Condá.

No domingo, seis jogos levam a campo, às 11 h (RJ), em São Januário, Vasco e Bahia; às 16 h (SP), no Indepedência, Clube Atlético Mineira e Fluminense; na Arena da Baixada, Clube Atlético Paranaense e Grêmio; na Fonte Nova, Vitória e Corinthians; às 18 h (RJ), no Engenhão, Botafogo, enfrenta a Ponte Preta. Na quinta-feira, o Botafogo tornou-se o quarto time brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. E às 19 h (MG), na Ilha do Retiro, Sport Recife e Cruzeiro.

Fechando a rodada, nesta segunda-feira o Brasileirão tem o confronto entre o São Paulo e Avaí. O jogado está marcado às 20 h (SP), no Estádio Morumbi.