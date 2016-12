futebol amador Sayonara leva título inédito no

São Conrado e ganha R$ 20 mil Com 1,5 mil torcedores na decisão, time bateu o Rio Negro

O Campeonato de Futebol Amador do São Conrado tem um campeão inédito. Ontem, no campo do bairro situado na zona oeste de Campo Grande, o Sayonara superou o Rio Negro por 1 a 0, pela final da 21ª edição do torneio, e faturou R$ 20 mil — maior premiação da várzea na Capital. De acordo com a organização do certame, 1,5 mil torcedores acompanharam a disputa.

O único gol da decisão foi marcado pelo volante Nenê, já nos minutos finais do segundo tempo de partida. O jogador de 24 anos conta como foi a jogada do título. “Me pediram para cruzar na frente do goleiro na cobrança da falta e a bola acabou sobrando para mim”, detalha. “Agora tem que rolar aquele churrasco. Essa é a graça do futebol amador”, completou.

Eleito melhor goleiro da competição, Gustavo Moura, 28, do time campeão, enalteceu as atuações do sistema defensivo da equipe, formada majoritariamente por moradores do bairro Sayonara. “Com essa zaga não tem como levar gol. O mérito não é só meu, é deles também”, disse.

O Rio Negro, da Vila Margarida, tem dois títulos no São Conrado — um pela elite e outro pela Série B. Ontem, o time contou com o apoio da torcida organizada, com cerca de 20 integrantes. Para o atacante da equipe vice-campeã, Betinho, 23, faltou atenção à cobrança de falta que decidiu o duelo. “Sabíamos que o Adryan bate bem na bola, mas bobeamos e acabou saindo o gol. Bola parada ganha jogo. Acontece. Alguém tinha que vencer”, lamenta. Com o segundo lugar, o Rio Negro garantiu R$ 5 mil de premiação.

Apelidado de “campeonato milionário” por causa da alta premiação oferecida — R$ 28,7 mil no total —, o torneio do bairro São Conrado começou sua 21ª edição no fim de agosto, com 24 equipes. Os jogos foram disputados sempre nas manhãs de domingo.

Na disputa pelo terceiro lugar e um bônus de R$ 2 mil, melhor para o Auto Peças Ipiranga/Pirajó, que venceu o Construmarc por 3 a 2, ontem, na prévia da final. O time derrotado levou R$ 1 mil.

O artilheiro do torneio do São Conrado este ano foi André Luiz, do União Guaicurus, com seis gols.

DEFESA FORTE

Técnico do Sayonara, Carlos Alberto Machado, o “Carlão”, 50, revela que a chave do sucesso da equipe foi o sistema defensivo. “A gente joga em linha, com três zagueiros, três volantes e quatro atacantes. Tem gente que critica, mas é nossa estratégia. Preferimos nos defender, fechadinho, e jogar por uma bola para decidir a partida”, admite.

O treinador explica que a premiação será utilizada para cobrir as despesas do campeonato e, depois, rateada entre os jogadores campeões.

Este ano, o Campeonato do São Conrado limitou as inscrições de jogadores que também atuam no futebol profissional para dois atletas por equipe. A regra, porém, deve mudar para a edição do próximo ano e, segundo um dos organizadores do torneio, Everson Nunes, as vagas podem subir para cinco por time. O mobilizador ainda projeta a volta da locução ao vivo dos jogos, proibida por ordem judicial após reclamação de alguns moradores da região. “Vamos entrar com recurso. Os desportistas sentem falta”.