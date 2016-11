CIRCUITO BRASILEIRO Saymon e Álvaro batem campeões olímpicos e vencem etapa de Curitiba

Foram quatro etapas na temporada 2016/17 disputas até aqui no Circuito Brasileiro de vôlei de praia e todas com a presença da dupla Álvaro Filho e do campo-grandense Saymon. Neste domingo, em Curitiba, o paraibano e o sul-mato-grossense conseguiram superar os atuais campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt. A missão foi cumprida com êxito em uma revanche da etapa passada, em Uberlândia-MG. Vitória por 2 sets a 1, parciais de 22/20, 19/21 e 15/13, em 1h11 de partida, na arena lotada pela torcida no Parque Barigui.



O título, o segundo de Álvaro Filho e Saymon na temporada - eles haviam vencido em Brasília-DF, além de terem sido prata em Campo Grande-MS e Uberlândia-MG - mantém a dupla na liderança isolada do ranking geral. Eles somam 1.520 pontos.



Depois do jogo, Álvaro Filho comentou a alegria em conquistar o segundo título do tour. Além de ter alcançando a primeira vitória sobre os campeões olímpicos Alison e Bruno.



"Estou muito feliz. É muito gratificante estar jogando ao lado do Saymon e também foi uma honra fazer uma final contra atletas que são exemplos para nós, como o Alison e o Bruno. Todos nós do CT Cangaço fizemos uma excelente etapa e só tenho a agradecer a todos os nossos patrocinadores e as pessoas que acreditam no nosso projeto", disse.



Saymon comentou a superação após a lesão no cotovelo direito durante o segundo set depois de um choque com Bruno e a regularidade do time, que não ficou de fora de nenhuma das quatro finais até agora.



"Esse título é muito gratificante para a nossa dupla. Isso mostra que podemos superar cada obstáculo, basta ter união, foco e acreditar em Deus que tudo se resolve. Temos quatro finais consecutivas, dois segundos lugares e dois primeiros. Nunca focamos o pódio, sempre procuramos jogar o nosso melhor e alcançar bons resultados. Estamos muito felizes com esses resultados e isso faz toda a diferença no nosso time", concluiu.



O Circuito Brasileiro 2016/17 é composto por nove etapas, cinco delas que ocorrem até o final deste ano, enquanto outras quatro serão realizadas em 2017, com cidades a definir. Além de Campo Grande (MS), Brasília (DF) e Uberlândia (MG), a próxima parada acontece em São José (SC) no próximo mês.