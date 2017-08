Futebol São recursos que tento dentro do campo, diz Berrío sobre drible desconcertante

Berrío foi um dos grandes nomes do jogo ao aplicar um drible desconcertante que originou no gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo e da classificação para a final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (23). O colombiano disse não ter um nome específico para sua jogada, e que são recursos que tenta implementar durantes as partidas.

"São recursos que tento dentro do campo. Muitas vezes tenho que tentar uma jogada diferente no jogo e, graças a Deus, o Diego soube aproveitar", disse à TV Globo.



Presenteado com a assistência de Berrío e autor do gol, Diego era só emoção após o apito final. Eufórico, mais uma vez vibrou com a escolha que fez em escolher o Flamengo depois de anos na Europa.



"É por esses momentos que trabalhamos. Por isso também que escolhi o Flamengo e fui muito feliz quando o Flamengo me escolheu. Foi difícil [o jogo]. Nem sempre conseguimos fazer o que pensamos, mas um gol numa decisão dessa não tem preço", comemorou.



O Flamengo enfrentará na decisão o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio nos pênaltis. As finais acontecerão dias 7 e 27 de setembro.