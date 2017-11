no páreo São Paulo vence Atlético-GO e volta

a ganhar três seguidas após dois anos

Depois de alcançar sua pior campanha na história do Campeonato Brasileiro, com 14 rodadas na zona do rebaixamento, o São Paulo se recuperou e passou a ter até a possibilidade de brigar por uma vaga na Copa Libertadores.

Neste processo de evolução, o Tricolor derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 neste sábado (4), no Serra Dourada, em Goiânia, e alcançou uma marca positiva. Pela primeira vez nos últimos dois anos, o time ganhou três jogos seguidos no nacional -a última trinca havia sido em junho de 2015, contra Santos, Grêmio e Chapecoense.

O gol da vitória foi marcado por Hernanes, de peito, com assistência de Lucas Pratto. Peça importante nesta reação paulista, o meio campista balançou as redes nove vezes em 16 jogos.

Com a arrancada neste segundo turno, o São Paulo se afastou da zona da degola. A equipe já soma 43 pontos -oito à frente dos últimos quatro colocados. O Atlético-GO, por sua vez, permanece na lanterna do nacional, com apenas 27 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor paulista recebe a Chapecoense, na quinta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Pacaembu. Já os goianos enfrentam o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no mesmo dia.

Apesar de atuar longe de seus domínios, o São Paulo contou com o apoio do público. Até mesmo por conta da má fase do Atlético, a torcida goianense compareceu em menor número ao estádio do que os tricolores.

"É importante esse apoio. A torcida são-paulina está dando um exemplo para o Brasil todo, passaram por maus momentos e deram o apoio. Não tivemos qualquer apuro com relação à torcida", disse Dorival Júnior.

O JOGO

As duas equipes criaram poucas oportunidades nos primeiros instantes do jogo. Empolgado com o apoio da torcida, o São Paulo até tentou chegar ao gol de Marcos, mas quase sempre parava no último passe.

Hernanes e Cueva, por exemplo, tentaram algumas vezes servir Pratto, mas a bola não chegava ao argentino.

Quando conseguiu acertar o passe, o São Paulo abriu o placar no Serra Dourada. Em contra-ataque rápido, Cueva tocou para Petros, que encontrou Lucas Pratto aberto pela direita. O atacante cruzou e Hernanes, oportunista, marcou de peito.

Esse foi o nono gol do Profeta em 16 partidas com a camisa do São Paulo nesta temporada, porém, o primeiro na carreira desta maneira. "Nunca tinha marcado um gol de peito", disse o meio campista.

Mesmo com a vantagem, o São Paulo manteve o domínio das ações. A equipe quase ampliou, principalmente com Cueva e Lucas Pratto. A dupla chegou com certa facilidade até a área adversária.

No segundo tempo, o São Paulo esperou mais o adversário e apostou nos contra-ataques, no Serra Dourada. Em busca do empate, o time goiano até chegou com perigo ao gol de Sidão em alguns lances.

Hernanes é um dos principais responsáveis por essa recuperação do São Paulo no Brasileiro. No jogo deste sábado, além de marcar o seu, ele criou várias jogadas e ajudou na marcação.

Já Igor Henrique, meio campista do Atlético-GO, teve muita dificuldade para sair da marcação dos são-paulinos e não conseguiu servir os companheiros. Para piorar, quando teve a oportunidade de marcar, desperdiçou.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO

Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor (Diego Rosa), Paulinho, Andrigo (Niltinho) e Luiz Fernando; Walter (Alison).

T.: João Paulo Sanches

SÃO PAULO

Sidão; Araruna (Aderllan), Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva (Shaylon); Lucas Pratto (Gilberto).

T.: Dorival Júnior

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Neuza Ines Back (SC)

Cartões amarelos: Paulinho e André Castro (Atlético-GO)

Gol: Hernanes aos 21 minutos do primeiro tempo (SAO)