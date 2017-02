REFORÇO São Paulo sobe oferta e fica perto

de acerto com Lucas Pratto

O São Paulo está perto de contratar um reforço de peso para esta temporada. Segundo apurou a reportagem, o clube aumentou a oferta por Lucas Pratto para 10 milhões de euros (R$ 33,3 milhões) e pretende apresentar o jogador no domingo, na partida contra a Ponte Preta.

Disposta a trazer um centroavante, a diretoria são-paulina havia feito uma primeira oferta de 6 milhões de euros (R$ 20 milhões) pelo argentino e o Atlético-MG recusou. Os dirigentes dos dois clubes e os representantes do jogador devem se reunir até o fim desta semana para definir o negócio.

O desfecho da transação, porém, não é tão simples. Além do Atlético-MG, que tem cerca de 70% dos direitos do jogador, o Vélez Sarsfield, da Argentina, a rede de Supermercados BH e outros investidores também têm participação nos direitos do jogador e precisam ser consultados.

Pratto, por sua vez, entra em campo nesta quinta-feira (9), para defender o clube mineiro contra o Joinville, pela Primeira Liga. O centroavante não estava muito satisfeito com a falta de oportunidades que teve recentemente no clube e está disposto a ser negociado.

Já Rogério Ceni desde que assumiu o comando do time neste ano detectou a necessidade de se contratar um centroavante. Além de Pratto, o São Paulo negociou com Calleri e o paraguaio Cristian Colmán. Porém, essas transações não foram adiante.