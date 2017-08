QUEDA LIVRE São Paulo perde mais uma e aumenta

drama contra rebaixamento

Em Salvador, contra o Bahia, o São Paulo viveu mais um capítulo do seu drama contra o rebaixamento.

A derrota para o Bahia por 2 a 1, a segunda seguida, vai deixar por mais uma rodada o time do Morumbi entre os quatro últimos do campeonato.

Os recorrentes erros da defesa e a falta de finalizações no ataque se repetiram. Nervoso, o time errou mais passes do que o normal no primeiro tempo.

Mesmo tendo mais posse de bola que o Bahia, 63% a 38%, a criação de jogadas não funcionou. Os três gols da partida saíram em oito minutos, no final do primeiro tempo.

O Bahia abriu o marcador com Régis. Livre, dentro da área, ele apenas concluiu cruzamento vindo da esquerda do ataque, aos 40 minutos de jogo.

O gol aumentou ainda mais a ansiedade dos jogadores do São Paulo. Após três minutos, outro gol. Mendoza, também livre, aproveitou outro cruzamento da esquerda e fez.

O primeiro gol do São Paulo saiu de um pênalti do goleiro Jean sobre Pratto. Hernanes converteu. Foi o último lance do primeiro tempo.

O atacante argentino, ao lado do goleiro Renan, do atacante Marcinho e do volante Jucilei são os quatro atletas que jogaram todas as partidas do Brasileiro pelo São Paulo.

De acordo com as estatísticas do Footstats o São Paulo é segundo pior time em finalizações certas do campeonato. O índice de aproveitamento são-paulino é de 32,1%.

FICHA TÉCNICA

BAHIA

Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero (Juninho Capixaba); Renê Júnior, Edson, Régis (Juninho) e Zé Rafael (Allione); Mendoza e Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande

SÃO PAULO

Renan Ribeiro; Araruna, Arboleda, Militão e Edimar (Júnior Tavares); Jucilei (Marcos Guilherme) e Petros; Marcinho (Brenner), Hernanes e Cueva; Lucas Pratto. Técnico: Dorival Júnior

Cartões amarelos: Eduardo, Régis, Tiago, Jean (B); Marcinho e Cueva (S)

Gols: Régis (B), aos 40min, Mendoza (B), aos 43min, e Hernanes (S), aos 48 do 1º tempo

Juiz: João Batista de Arruda (RJ)

Local: Fonte Nova, em Salvador