Confronto São Paulo goleia o Santo André em jogo marcado por erros da arbitragem

O São Paulo jogou melhor do que o Santo André neste domingo, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Mas a goleada por 4 a 1 sobre o time do ABC foi marcada por dois erros da arbitragem em momentos cruciais. Cícero estava impedido quando fez o primeiro do Tricolor, e Luiz Araújo desviou com o braço no terceiro.

Houve muita reclamação do Ramalhão, que pressionava em busca do empate. De qualquer forma, como tem sido rotina no time tricolor, a partida teve pitadas fortes de emoção. Seja pela força ofensiva ou pelas lambanças na zaga.

Xerife do São Paulo avalia a partida: "Essa mentalidade ganhadora, ofensiva, de querer jogar olhando sempre o arco da frente, é como tem de ser no São Paulo. Temos de corrigir, sem dúvidas, com certeza temos alguns erros de decisões, somos punidos com gols, mas em nenhum momento o São Paulo foi superado na zona defensiva. Em quase todos os jogos controlamos o ataque adversário. Essa é a sensação que temos"