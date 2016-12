FUTEBOL-SÃO PAULO São Paulo encaminha contratação de joia do time da Chapecoense

O São Paulo espera fechar nos próximos dias a contratação do meia Shaylon, da Chapecoense. O jogador, de 19 anos, está emprestado até o dia 31 de janeiro de 2017 e é considerado uma das principais apostas das categorias de base do clube.

Para contar com o jogador por mais três anos e adquirir 50% dos direitos do armador, o time tricolor deve desembolsar R$ 500 mil. Porém, a negociação pode ser feita de outra maneira e envolver outros jogadores.

Por causa da tragédia com o avião da equipe catarinense, na Colômbia, o São Paulo pode ceder algum atleta. O técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, mostrou interesse no meia Daniel.

"O São Paulo tem a preferência na compra até o fim do empréstimo. Tudo já foi acertado, a Chape só está aguardando o pagamento", afirmou o diretor das categoria de base da equipe catarinense, Mano Dal Piva.

No Morumbi, Shaylon se destacou como um dos destaques da base. Na conquista da Copa do Brasil Sub-20, ele fechou a disputa como artilheiro da competição, com seis gols.

O jogador também já aparece na lista de inscritos do técnico André Jardine para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada em janeiro.

Após recuperação de cirurgia no joelho direito, Daniel, de 22 anos, disputou apenas 16 partidas pelo São Paulo nas duas últimas temporadas. Com contrato até o dia o fim de 2017, o mais provável é que ele seja emprestado.