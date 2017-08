FUTEBOL São Paulo decide afastar Cícero,

que fica livre para procurar novo clube

O São Paulo decidiu afastar o volante Cícero do elenco principal. O jogador treinará em horários alternativos no CT da Barra Funda até encontrar novo clube. Comissão técnica e diretoria chegaram juntas à decisão, comunicada ao atleta na noite da última terça-feira. A segunda passagem pelo São Paulo começou em janeiro, a pedido do então técnico Rogério Ceni.

Dorival Júnior, que só havia usado Cícero apenas uma vez, entrou em consenso com os dirigentes para que o volante não participasse mais da rotina com o grupo principal. Depois do consenso, o camisa 8 foi chamado para reunião e não colocou obstáculos para a sentença. O contrato com o clube paulista termina somente no fim de 2018.

Em horários alternativos, até encontrar um novo time, Cícero treinará com a companhia do zagueiro Lucão, também afastado e à espera de propostas. Outros atletas, que estouraram limite para atuar na base ou que retornaram de empréstimos, completam essas sessões de treinamento.

Cícero chegou para a segunda passagem pelo São Paulo sem custos e com parte do salário bancado pelo Fluminense, que decidiu rescindir com o jogador pelos altos vencimentos. Pouco antes da saída de Ceni, viu conselheiros e dirigentes reclamarem de suposta falta de compromisso. Outro atleta que deve sair em breve é o volante Wesley, que pode jogar no Oriente Médio.