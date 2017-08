Futebol Santos vira em 4 minutos e vence 'revanche' contra o Flamengo

Após a polêmica partida entre Santos e Flamengo na semana passada, pela Copa do Brasil, cariocas e paulistas fizeram um jogo cheio de emoções nesta quarta-feira, no Pacaembu, pelo 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro venceu por 3 a 2, de virada. A partida era encarada como "revanche" pelos santistas devido ao pênalti anulado em cima de Bruno Henrique no confronto anterior.



No entanto, o Santos quase perdeu a invencibilidade de 22 jogos no Pacaembu. A equipe santista perdia por 2 a 1 até aos 39 minutos do segundo tempo, mas virou o jogo em quatro minutos. Alison, de fora da área, marcou um golaço e empatou. Ricardo Oliveira fez o gol da vitória, aos 42min.



O Santos se beneficiou pela expulsão do lateral Rodinei. Com um mais em campo, a equipe santista encontrou forças para virar o jogo. Nos acréscimos, David Braz também foi expulso. Mas o time carioca não teve tempo de reação.



Antes dessa reviravolta, foi o Santos que abriu o placar com um gol de Bruno Henrique no começo do segundo tempo. O Flamengo foi para cima e conseguiu dois gols. No primeiro, com Everton Ribeiro encobrindo Vanderlei. E no segundo, com Felipe Vizeu tocando na saída do goleiro santista.



Santos e Flamengo voltam a campo pelo Brasileiro no próximo domingo. A equipe santista encara o Avaí, às 19h (de Brasília), na Ressacada. O time carioca, por sua vez, enfrenta o Vitória, às 11h (de Brasília), na Ilha do Urubu.