Renome Santos quer renovar com Ricardo Oliveira por mais um ano

Apesar de buscar um centroavante renomado para reforçar o time nesta temporada -o clube negocia com Kayke, ex-Fla, além de Barcos e Luis Fabiano-, o Santos pretende renovar o contrato do atacante Ricardo Oliveira, que termina em dezembro deste ano.

A reportagem apurou que a diretoria santista deseja renovar com o seu artilheiro e capitão por mais uma temporada - até o fim de 2018. No entanto, a cúpula alvinegra não tem pressa para fechar o acordo e alega que tem até o fim do ano para concluir a renovação.

As conversas já foram iniciadas entre os dirigentes santistas e o empresário do jogador, Augusto Castro. Acredita-se que as duas partes manifestaram o desejo de permanecer a parceria de sucesso.

No Santos, Ricardo Oliveira foi o herói do título paulista de 2016 ao marcar o gol da vitória santista contra o Audax por 1 a 0. Além disso, o camisa 9 foi artilheiro de duas competições em 2015 - Campeonato Paulista (11 gols) e Campeonato Brasileiro (20 gols). O desempenho do atacante o levou de volta a seleção brasileira na época.

No primeiro semestre do ano passado, Ricardo Oliveira recebeu uma proposta milionária do futebol chinês, mas viu o Santos barrar a sua saída. Neste ano, o atacante ainda não recebeu nenhuma oferta dos chineses e sua intenção é renovar com o clube paulista.

Temendo que Ricardo Oliveira, com 36 anos, não aguente toda a temporada, o Santos busca um reforço importante para a posição. Barcos é o primeiro nome da lista. O clube paulista fez uma proposta pelo argentino e aguarda uma resposta dos familiares e representantes do atleta.

Além de Barcos, o Santos mantém conversas com Luis Fabiano. Elano, hoje integrante da comissão técnica, e o volante Renato, colaboram nas negociações. O problema é que o ex-centroavante do São Paulo não pode avançar na transação pois precisa rescindir o seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China.

O terceiro nome que surgiu neste sábado foi o de Kayke, ex-Flamengo e que esteve muito perto de acerto com o Grêmio. O Santos tenta um empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Como o Yokohama Marinos já havia liberado o atleta, o clube alvinegro não deverá ter problemas para concretizar a negociação.