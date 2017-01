FUTEBOL Santos quer amistoso internacional em janeiro e define 2 jogos no Pacaembu

A diretoria do Santos se reuniu no início desta semana para definir alguns projetos. O UOL Esporte apurou que o clube negocia um amistoso internacional para a estreia do time na temporada. O jogo deve ser realizado no dia 29 deste mês, mas o adversário ainda não foi escolhido.

Além do amistoso internacional, a cúpula santista se reuniu para definir os jogos que o time mandará no Pacaembu. No primeiro semestre, o clube paulista jogará pelo menos duas vezes na capital. E um jogo está decidido que será pela Copa Libertadores da América.

Os dirigentes santistas definiram que o duelo de volta contra o Independente de Santa Fé, da Colômbia, válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental, às 21h45, será realizado no Pacaembu.

A diretoria ainda define mais um jogo no Pacaembu pelo Campeonato Paulista. São duas opções -contra a Ferroviária, no dia 19 de fevereiro, válido pela quarta rodada, e diante do Botafogo, no dia 25 de fevereiro, pela sexta rodada.

O jogo contra o Novorizontino, pela última rodada da fase de grupos, também foi avaliado para ser transferido para o Pacaembu, mas o Santos recuou por precaução. A diretoria analisou que pode ser uma partida decisiva e, por isso, escolheram manter na Vila Belmiro.

Participaram da reunião os dirigentes ligados ao departamento de futebol, financeiro, marketing e comunicação do clube.

O assunto reforços também foi tratado. O Santos busca, principalmente, dois atacantes. Robinho e Luis Fabiano são os mais cotados. Bruno Henrique, ex-Goiás e no Wolfsburg, da Alemanha, também está na mira. Marinho virou um sonho mais distante, assim como Bernard e Tayson. Marquinhos Gabriel também segue na pauta.

Até o momento, o Santos contratou quatro reforços para esta temporada: o atacante Vladimir Hernandes, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral ambidestro Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.