Maracanã Santos perde para o Fluminense

e amplia tabu negativo em estreias

O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2 em sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2017, na manhã deste domingo (14), no Maracanã. É a décima segunda vez consecutiva que a equipe estreia sem vitória na competição. O último triunfo 2005, quando goleou o Paysandu por 4x1.

O JOGO

O Fluminense abriu o placar logo aos três minutos. Léo driblou Victor Ferraz e cruzou para Henrique Dourado que se antecipou a Yuri e, de bico, tocou no canto direito de Vanderlei.

Após sair em desvantagem, o Santos conseguiu ficar mais com a bola, apesar de não criar chances claras de gol.

Aos 38 minutos, porém, Bruno Henrique cruzou na área e Victor Ferraz, como elemento surpresa, apenas escorou de cabeça para empatar a partida.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro Wagner Reway viu pênalti de Jean Mota em Henrique Dourado, em lance questionável. O próprio centroavante cobrou e fez 2 a 1 para os cariocas.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Bruno Henrique perdeu a bola na esquerda e, na sequência da jogada, Wendel achou Sornoza dentro da área. Com classe, o equatoriano colocou no canto esquerdo de Vanderlei.

Perdendo, o Santos foi para cima. Em lance incrível aos 16 minutos, Ricardo Oliveira cabeceou no travessão e, no rebote, Bruno Henrique, também de cabeça, mandou a bola no mesmo lugar.

Aos 41, Lucas Lima deu belo passe para Bruno Henrique. O atacante chutou e, no rebote, o colombiano Vladimir Hernández descontou para os paulistas.

O peixe volta a campo na próxima quarta-feira (17), diante do The Strongest, da Bolívia, em partida válida pela Libertadores. Já o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, no próximo domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Wendel e Junior Sornoza (Gustavo Scarpa); Wellington Silva (Marcos Junior), Richarlison (Pierre) e Henrique Dourado.

T.: Abel Braga.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Jean Mota (Léo Cittadini); Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Vitor Bueno (Vladimir Hernández) e Bruno Henrique; Ricardo Oliveira (Kayke).

T.: Dorival Júnior

Árbitro: Wagner Reway (FIFA-MT)

Auxiliares: Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (ambos de MT)

Público/Renda: 9.888 pagantes/R$ 305.610,00.

Cartões amarelos: Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Ricardo Oliveira, Bruno Henrique e Lucas Lima (SAN); Léo (FLU)

Gols: Henrique Dourado (FLU), aos três minutos e aos 47 minutos do primeiro tempo, Victor Ferraz (SAN), aos 38 minutos do primeiro tempo, Sornoza (FLU), aos 12 minutos do segundo tempo, e Vladimir Hernández (SAN), aos 42 minutos do segundo tempo