BRASILEIRÃO Santos joga pela vice-liderança contra o Avaí, em Florianópolis

Há nove jogos sem perder, o Santos viaja a Florianópolis para enfrentar, neste domingo (6), às 19h (com SporTV), no estádio da Ressacada, o pressionado Avaí, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Apesar do jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores na quinta-feira (10), contra o Atlético-PR, o técnico Levir Culpi indicou que não deverá poupar os titulares para o jogo deste domingo no Sul.

Lucas Lima, David Braz e Yuri não vão poder atuar contra o Avaí porque estão suspensos.

Em contrapartida, Renato, Zeca e Kayke, que entraram na emocionante vitória contra o Flamengo por 3 a 2 -o Santos perdia por 2 a 1 na quarta até os 39 min do segundo tempo- estarão à disposição do técnico.

O discurso do elenco santista é manter o foco e não perder pontos para um dos times que estão na parte de baixo da tabela, mesmo o jogo sendo na casa do adversário.

O Avaí, por exemplo, segurou um empate com o Corinthians por 0 a 0 no seu estádio.

O Santos ocupa a terceira posição e pode terminar o primeiro turno na vice-liderança se somar três pontos em Florianópolis. E o Grêmio, dois pontos na frente, perder em casa para o Atlético-MG. O jogo de Porto Alegre é às 16h.

O Avaí está em 17º lugar e sonha em sair da zona de rebaixamento. A equipe catarinense foi goleada pelo Atlético-PR na rodada passada e perdeu seus dois últimos jogos. Para o compromisso de domingo, Juan, que estava suspenso, volta ao time no lugar de Rômulo.

AVAÍ

Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão, Capa; Judson, Simião, Pedro Castro, Juan; Júnior Dutra, Joel. T.: Claudinei Oliveira

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Noguera, Zeca; Renato, Alisson, Jean Mota; Copete, Ricardo Oliveira, Bruno Henrique. T.: Levir Culpi

Estádio: Ressacada

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Pablo dos Santos Alves (PB)